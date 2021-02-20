Алтайские профсоюзы планируют обсудить с губернатором низкие зарплаты в регионе

Чтобы получать более-менее достойные деньги, работникам приходится работать на несколько ставок Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский крайсовпроф обратился к губернатору края Виктору Томенко с предложением обсудить зарплаты в регионе.

В письме главе региона, в частности, говорится, что так называемый рост уровня средней зарплаты обеспечивается в большинстве случаев за счет совмещения должностей, увеличения нагрузки. Чтобы получать более-менее достойные деньги, работникам приходится работать на несколько ставок, брать нагрузку, превышающую 1,5-2 и более ставок, загружать себя работой по совместительству.

Для работников здравоохранения практикуется увеличение числа дежурств, когда узкие специалисты дежурят по 2-3 недели в месяц сверх нормы. Перегруженность работников образовательных организаций в среднем составляет 1,5 ставки. Аналогичная ситуация в образовательных учреждениях сферы культуры и спортподготовки.

Во многих организациях бюджетной сферы номинальный рост оплаты труда сопровождается сокращением численности сотрудников. Есть проблемы и с соотношением постоянной части зарплат и стимулирующих выплат. Базовая часть остается низкой.

- В очередной раз обращаем внимание на проблемы с выполнением «майских указов» президента в регионе. Крайсовпроф положительно оценивает инициативу президента о проверке уровня заработных плат в бюджетных отраслях. Необходимо провести внеочередное заседание комиссии по регулированию социально-трудовых отношений по теме реализации поручений президента, - говорится в сообщении крайсовпрофа.