На Алтае продается усадьба с вертолетной площадкой и загоном для лошадей

Скриншот с сайта Авито
В алтайском селе Баюновские ключи продаётся усадьба площадью 1,25 гектара с домом в 300 квадратных метров.
Как сообщает продавец на сайте Авито, она расположена в живописном месте - рядом с берёзовой рощей на берегу реки Лосиха.
- На территории вертолётная площадка, озеро, терраса, загон для лошадей, шикарная баня с камином, барбекю, - перечисляются в объявлении достопримечательности.
Территория огорожена кирпичным забором высотой два метра и протяжённостью более 800 метров с кованными воротами.
Сам жилой дом одноэтажный дом - из газобетона, обложен кирпичом. Тут же заложен фундамент под еще один дом размером 12 на 12 метров. Имеется гараж для грузового авто.
Рядом проходит трасса Барнаул-Бийск, расстояние до Барнаула 19 км.
Продавец сообщает, что место вполне подойдет для базы отдыха, пансионата. Цена объекта - 8 млн рублей.