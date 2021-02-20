На Алтае продается усадьба с вертолетной площадкой и загоном для лошадей

Скриншот с сайта Авито

В алтайском селе Баюновские ключи продаётся усадьба площадью 1,25 гектара с домом в 300 квадратных метров.

Как сообщает продавец на сайте Авито, она расположена в живописном месте - рядом с берёзовой рощей на берегу реки Лосиха.

- На территории вертолётная площадка, озеро, терраса, загон для лошадей, шикарная баня с камином, барбекю, - перечисляются в объявлении достопримечательности.

Территория огорожена кирпичным забором высотой два метра и протяжённостью более 800 метров с кованными воротами.

Сам жилой дом одноэтажный дом - из газобетона, обложен кирпичом. Тут же заложен фундамент под еще один дом размером 12 на 12 метров. Имеется гараж для грузового авто.

Рядом проходит трасса Барнаул-Бийск, расстояние до Барнаула 19 км.

Продавец сообщает, что место вполне подойдет для базы отдыха, пансионата. Цена объекта - 8 млн рублей.