Алтайскому виноградарю "простили" долги почти на полмиллиарда рублей

Оказалось, что у Вагнера имеются долги перед налоговой и тремя банками, а также различным структурам. Фото: Олег УКЛАДОВ

Суд постановил освободить от долгов главного алтайского виноградаря Владимира Вагнера.

Как сообщает "Банкфакс", летом 2020 года предпринимателя признали банкротом по заявлению компании "Трансдагаз". Общая сумма требований кредиторов составили почти полмиллиарда рублей. Но Вагнер смог отдать лишь 247 тысяч - 0,06%, так как его доходы оказались очень скромными. В итоге суд решил завершить процедуру банкротства и освободить предпринимателя от долга.

Владимир Вагнер начал выращивать элитные сорта винограда в 2009 году в Алтайском районе и производить вино. Он обещал выпускать до 50 тысяч бутылок в год. Однако его виноградники заросли, и в 2018-м вместо лозы он высадил тыкву.

В 2019 году началось дело о банкротстве. На Вагнера подала в суд барнаульская компания "Трансдагаз". Оказалось, что у Вагнера имеются долги перед налоговой и тремя банками, а также различным структурам.

Из-за огромных долгов в отношении должника ввели процедуру реализации имущества до декабря 2020 года.