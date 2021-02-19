Пропавшая школьница из Рубцовска нашлась в Петербурге

Школьница нашлась Фото: Олег УКЛАДОВ

Пару недель назад в Рубцовске пропала школьница, тогда переполошился весь город, ее искали полицейские, семья и волонтеры. Следственный комитет даже возбудил уголовное дело по статье об убийстве, как это водится в случаях пропажи человека.

Дело даже было на контроле у начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенанта полиции Андрея Подоляна.

- Ориентировки с приметами разыскиваемой незамедлительно были переданы всем нарядам полиции, а также были размещены в средствах массовой информации. К поисковым мероприятиям помимо сотрудников правоохранительных органов подключились волонтеры, - пишет краевое МВД.

В пятницу, 19 февраля, региональное МВД сообщило о том, что ее нашли в Петербурге. 14-летняя школьница укатила туда окольными путями. Она самостоятельно без уведомления родителей уехала в Санкт-Петербург к друзьям. Вместе с питерскими коллегами сотрудники полиции Алтайского края провели с девочкой беседу, и она была передана отцу.