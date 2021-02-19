Мастер-класс для осужденных.

Для алтайских осужденных провели кулинарный мастер-класс. По руководством повара ресторана авторской кухни из Барнаула Артема Кольченко осужденные к принудительным работам приготовили закуску, горячее блюдо и десерт.

Кулинарный мастер-класс организовали на базе УФИЦ, в помещении для приготовления и приема пищи осужденных. Здесь имеется необходимое кухонное оборудование и посуда. Участие в мастер-классе приняли 10 человек – мужчины и женщины. В программу МК Артем включил блюда, учитывая пожелания осужденных: «Вкусные, не требующие много времени на приготовление». Так, осужденные приготовили форшмак из сельди, ризотто с шампиньонами, шоколадный фондан и соленую карамель.

В ходе мастер-класса Артем останавливался на технологических нюансах приготовления, а также рассказывал истории возникновения этих блюд. Участники МК задавали Артему множество вопросов по кулинарии. Например, как сварить вкусный бульон и не разварить рис, когда стоит солить блюдо – в начале приготовления или в конце, и другие.

Руководство УФИЦ КП-2 и осужденные выразили благодарность повару за проведенный мастер-класс. Осужденные признались, что получили много полезной информации, и будут развивать кулинарные навыки в быту. Ведь в исправительном центре у них есть возможность самостоятельно готовить.