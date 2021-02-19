Пьяный сельчанин на тракторе попал в ДТП

ДТП с участием трактора Фото: предоставлено пресс-службой

В Республике Алтай полицейские задержали сельчанина, который на тракторе попал в ДТП.

Заявление поступило от 31-летнего сельчанина, который рассказал, что его сосед на тракторе врезался в его автомобиль, после чего скрылся. Приехавшие на место ДТП сотрудники ГИБДД установили, что сам трактор тоже не принадлежит предполагаемому виновнику аварии, а он угнал его.

Выяснилось, что в этот день мужчина выпивало в компании односельчанина. Когда горячительные напитки закончились, он решил сходить в магазин за добавкой, но по пути увидел трактор и решил, что съездить будет быстрее. Сама машина принадлежит местному сельскохозяйственному производственному кооперативу.

- На угнанной технике подозреваемый смог доехать только до соседней улицы. Не справившись с управлением он съехал с дороги, и допустил наезд на припаркованный возле дома автомобиль HondaCR-V, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Все это происходило на глазах потерпевшего. Он узнал в водителе трактора своего соседа и сразу же сообщил о случившемся в полицию.

Возбуждено уголовное дело по факту угона. Также на предполагаемого виновника завели административное дело из-за пьяной езды.