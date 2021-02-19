В Алтайском крае из-за непогоды перекрыли трассу

Трасса закрыта с 6 утра 19 февраля Фото: Анна СЕМИНА

В пятницу, 19 февраля, в Алтайском крае из-за непогоды перекрыли движение по участку трассы А-322 «Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан».

По данным Росавтодора, речь идет об одном небольшом участке автомобильной дороги в селе Веселоярск. Причем трасса закрыта для всех видов транспорта на выезд за пределы Российской Федерации. Это связано с плохими погодными условиями со стороны Казахстана – дождь со снегом и сильный гололед. Ограничение действует с 6 утра до особого распоряжения.

Что касается непосредственно Алтайского края, то пока никаких ограничений внутри региона нет, хотя штормовое предупреждение действует. Так 19 февраля и ночью 20-го синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем, переходящий в снег, местами сильные осадки. На дорогах – гололед, метели.