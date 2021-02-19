Крыша

В Барнауле восстанавливают обвалившуюся из-за снега крышу в доме на Тимуровской,19. ЧП произошло в начале февраля, площадь повреждения составила порядка 144 кв. метров. Это случилось из-за того, что кровля не выдержала веса подтаявшего снега. Сейчас ведутся восстановительные работы.

- Подрядная организация СК «Сибирь» завершила возведение стропильной конструкции и приступила к монтажу кровельного материала. Работы на объекте организованы в ежедневном режиме, - уточняют в городском комитете жилищно-коммунального хозяйства.

Финансирует ремонт городской бюджет, на эти цели выделили около 770 тысяч рублей. Ремонт планируют завершить в ближайшее время, сообщает пресс-центр мэрии.

.