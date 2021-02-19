На Алтае пройдет рейд по выявлению таксистов-нелегалов

Жителей просят не подвергать свою жизнь и здоровье опасности, пользоваться услугами только легальных перевозчиков, особенно при поездках в другие населенные пункты. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае инспекторы ГИБДД проведут рейд по выявлению таксистов-нелегалов. Он состоится в пятницу, 19 февраля. Полицейские будут проверять транспорт с «шашками» или специальной схемой такси.

Цель мероприятия - предупреждение и пресечение нарушений законодательства в области безопасности дорожного движения, а также на предотвращение деятельности нелегальных перевозчиков.

- При отсутствии разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Алтайском крае будут приняты меры к привлечению водителей транспортных средств к административной ответственности по части 1,4.1,7 статьи 12.5 КоАП РФ и части 2 статьи 12.3 КоАП РФ, за которые предусмотрено наложение штрафа в размере от 500 до 5000 рублей, - сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Жителей просят не подвергать свою жизнь и здоровье опасности, пользоваться услугами только легальных перевозчиков, особенно при поездках в другие населенные пункты.