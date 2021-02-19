Автобус сбил женщину на остановке в Барнауле

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В Барнауле автобус сбил женщину на остановке. Это произошло утром в пятницу, 19 февраля, на улице Юрина. Об этом рассказали очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

Наезд совершил автобус «Даймлер Бенц», выполняющий рейс №60, за рулем которого был мужчина 1964 года рождения. Пострадавшей женщине потребовалась помощь, на место приехали медики и сотрудники полиции.

- Наезд произошел в 7:50 в районе дома № 303, пострадала женщина 1987 года рождения, - сообщает городская Госавтоинспекция. - В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила телесные повреждения, оказана медицинская помощь, госпитализирована. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

На ближайшие дни синоптики передали штормовое предупреждение, на дорогах ожидается сильный гололед. Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными и осторожными.