Депутату АКЗС Всеволоду Кондратьеву продлили срок ознакомления с материалами уголовного дела

Всеволод Кондратьев Фото: Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия»

Центральный районный суд Новосибирска продлил сроки ознакомления с материалами уголовного дела депутата АКЗС Всеволода Кондратьева, которого обвиняют в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере.

Он должен был закончить ознакомление с 46 томами 22 февраля, но суд продлил срок до середины марта. Депутат жаловался, что ему предоставлено слишком мало времени. К слову сказать, по УПК, обвиняемый не может быть ограничен во времени для ознакомления с делом. Однако следствие просит суд установить сроки в тех случаях, когда имеются признаки явного затягивания времени.

- После ареста Кондратьева прозвучало немало версий о происшедшем. Одна заключается в том, что депутата по разным причинам решили сделать «паровозом» в темной истории развала легендарного для Алтая треста «СтройГаз». Впрочем, сам Кондратьев на этот счет пока никак публично не высказывался. Возможно, какие-то заявления прозвучат в суде, - пишет о предъявленных претензиях депутату Алтапресс.