Гололед в Барнауле 19 февраля 2021 года: синоптики объявили штормовое предупреждение

Осторожно, гололед! Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские синоптики передали предупреждение: 19 февраля 2021 года в Барнауле ожидается штормовой ветер, метели, снег с дождем и гололедица на дорогах, сообщает гидрометцентр региона.

Сильнее всего порывы ветра будут по югу – до 25 метров в секунду. Непогода продлится до 20 февраля. Водителей просят быть осторожными, соблюдать скорость, пристегивать ремень и включать ближний свет фар.

- Просьба пешеходам переходить проезжую часть только в установленных местах, предварительно убедившись, что водители остановились и уступают вам дорогу. При переходе проезжей части нужно убрать предметы, которые могли бы отвлекать внимание (наушники, телефоны, снять капюшон, так как он может ограничивать обзор). Вечером и ночью рекомендуют использовать световозвращающие элементы на одежде, чтобы быть более заметными в свете фар, - обращается Госавтоинспекция.