Министр образования Алтайского края поклялся быть честным, гуманным и справедливым

Максим Костенко (фото: скриншот страницы www.instagram.com/kostenko.maksim22/)

Министр образования Алтайского края Максим Костенко решил на своем примере продемонстрировать что такое клятва педагога. Он перед своими подписчиками в Instagram пообещал быть честным, гуманным и справедливым.

Напомним, на предстоящей сессии Алтайского Законодательного собрания депутаты намерены принять закон «О статусе педагогического работника». Один из самых спорных вопросов в нем – клятва учителей.

- Для меня большая часть быть первым, кто даст клятву педагогического работника Алтайского края еще до принятия закона, потому что в эти слова я верю, – подчеркнул министр. - Торжественно клянусь: направлять знания и умения на пользу обучающихся и общества; быть честным, гуманным, справедливым; не допускать нарушения прав и свобод обучающихся; постоянно повышать свой профессиональный уровень; уважать своих коллег и наставников, поддерживать и приумножать традиции, сложившиеся в сфере образования Российской Федерации и Алтайского края.

По его словам, произносить клятву педагоги должны только на добровольной основе.

Он первым произнес клятву учителей