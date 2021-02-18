В День всех влюбленных сибирячка убила сожителя

Женщина нанесла обидчику всего один удар, но он оказался смертельным Фото: Анна СЕМИНА

Прошедший недавно день всех влюбленных, 14 февраля, запомнится не только приятными признаниями, но и громкими скандалами. Так в Алтайском крае женщину обвиняют в убийстве своего сожителя.

Трагический случай произошел в Славгороде. В ночь на 14 февраля подвыпившие сожители начали скандалить из-за ревности 37-летнего мужчины по отношению к его пассии. Ему не нравилось, как она общается с бывшим мужем.

- Женщина, движимая чувством обиды, взяв нож, нанесла им один удар в жизненно-важные органы сожителя, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия. В настоящее время 39-летняя жительница Славгорода заключена под стражу. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.