На Алтае мужчина жестоко избил престарелую мать

Обвиняемый уже во всем сознался Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае под суд пойдет 55-летний житель Баевского района. Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью собственной матери.

Следователи установили, что домашний скандал произошел 7 сентября прошлого года в одном из сел Баевского района. В тот день мужчина был пьян. Он потребовал у 90-летней матери деньги, но та отказала ему. В порыве ярости сын стал избивать женщину, которая в силу возраста и состояния здоровья, не могла даже самостоятельно передвигаться. Травмы оказались насколько серьезными, что она не пережила побои и скончалась на месте происшествия.

Уголовное дело возбудили по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Мужчина уже признал свою вину. Теперь ему предстоит ответить за содеянное в суде.