Четырех барнаульцев обвиняют в торговле поддельными гаджетами

Ущерб от продажи контрафакта составил более 150 тысяч рублей Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Алтайские следователи передали в суд уголовное дело в отношении четырех жителей Барнаула. Их обвиняют в торговле контрафактом.

Следствие установило, что с декабря 2018 года по январь 2020-го обвиняемые размещали на созданных ими сайтах предложения о продаже оригинальных фитнес-браслетов известной марки и геймпадов по ценам, гораздо ниже, чем они представлены на официальном рынке. Конечно же, на заманчивое предложение откликались люди. Заказы отправляли почтой, после предварительной оплаты электронным наложенным переводом. Однако вскрыв доставку, клиенты понимали, что их обманули, так как вместо оригинала они получали дешевую подделку.

В списке пострадавших 64 человека – это жители 24 регионов России. Общий ущерб составил более 150 тысяч рублей. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до пяти лет лишения свободы.