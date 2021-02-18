На пожаре в Рубцовске спасли пять человек

Пожар в Рубцовске Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В среду днем, 17 февраля, в Рубцовске произошел пожар в многоэтажке. Из горящего жилого дома спасатели вывели пятерых человек.

Сообщение о возгорании поступило в 13.28. На тушение направили боевые расчеты сразу двух пожарно-спасательных частей..

- На момент прибытия первого подразделения из окон квартиры, расположенной на третьем этаже, валил густой черный дым. Пожарные и в этот раз столкнулись с такой проблемой, как припаркованный на проезжей части внутри двора личный автотранспорт, затрудняющий установку специальной техники, - рассказывает заместитель начальника 33-й пожарно-спасательной части 4-го пожарно-спасательного отряда лейтенант внутренней службы Владимир Юрченко.

Работу пожарных разбили на два участка: одни занимаются эвакуацией людей, а другие тушением возгорания. По лестницам вывели двух жильцов или еще троих – маму и двух дочерей – спустили через оно по автолестнице. К счастью, никто не пострадал.

Ликвидация самого пожара продлилась меньше десяти минут. Огонь успел повредить личные вещи и мебель на площади около 15 «квадратов». Причина возгорания устанавливается.