Из кассы профсоюзной организации пропали деньги

Из кассы пропало 108 тысяч рублей Фото: Анна СЕМИНА

Сотрудники Минсоцзащиты Алтайского края заявили в полицию о пропаже крупной суммы. Деньги принадлежали одной из профсоюзных организаций.

О происшествии стало известно из Telegram-канала Unusual Crimes Barnaul. В сообщении говорится о пропаже 108 тысяч рублей. Они хранились у ведущего специалисты Минсоцзащиты, которая занимается ведением денежных средств. Сумма лежала в небольшой металлической коробке, в двух конвертах. Пропажа вскрылась только 12 февраля, когда приехали представители Славгородской соцзащиты. Им должны были выдать часть суммы.

Установлено, что от кассы имеются только два ключа: один у заведующей, второй – у ведущего специалиста дома, где вместе с ней проживает двое детей. О наличии ключа знал только один из них, но он его не брал. Сама сотрудница на работе характеризуется исключительно хорошо. Ее даже проверили на полиграфе, но ничего подозрительного в ее поведении не обнаружено.

Разбирательство продолжается.