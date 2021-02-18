Инициатива единороссов по решению вопросов занятости населения и защите МРОТ получила одобрение на высшем уровне

Владимир Путин одобрил инициативы партии (фото: Михаил Климентьев/РИА Новости)

В среду, 17 февраля, на встрече с президентом России Владимиром Путиным руководитель фракции «Единой России» в Государственной думе Сергей Неверов озвучил основные законодательные приоритеты партии.

Часть из них касается вопросов занятости населения. Так полномочия региональных центров занятости перейдут в федеральное ведение. Это гарантирует, что даже в отдаленных регионах люди смогут получать качественные услуги. Помимо этого планируется усилить межрегиональное взаимодействие. На практике это должно помочь найти работу там, где она на самом деле востребована, пусть даже на другом конце страны. В комплексе это приведет к замене внешней трудовой миграции на внутреннюю – то есть россияне по максимуму будут трудоустроены. Все эти поправки в скором времени внесут в Госдуму.

- Центры занятости должны заработать по-новому, и из «бирж труда», куда человек обращался в первую очередь за пособием, они должны превратиться в удобные, клиентоориентированные центры. Мы предлагаем развитие электронной формы предоставления госуслуг в сфере занятости. Также необходимо расширить функционал платформы «Работа в России». Это позволит сократить перечень документов, которые необходимо подавать в службы занятости, — сказал руководитель фракции «Единой России» в Госдуме.

Президент России Владимир Путин одобрил инициативы партийцев.

- Давайте совместно с Правительством проработаем отдельно, я соответствующее поручение на этот счет сформулирую, — добавил глава государства.

Представители партии в Алтайском крае также одобрили эту идею. Так, по мнению заместителя председателя комитета БГД по бюджету, налогам и финансам, члена фракции «Единая Россия» Юрия Ряполова, работодателей необходимо мотивировать на контакт с безработными, ведь это улучшит ситуацию на рынке труда в Барнауле:

- Сегодня необходимо мотивировать бизнес на создание рабочих мест, привлечение и переквалификацию безработных. К примеру, барнаульские предприниматели, ощущающие отсутствие на рынке необходимых специалистов, предлагают новые формы сотрудничества со службой занятости, - отметил депутат. – Если сейчас получатели пособий, не имеющие квалификации, предпочитают сидеть дома, то на одной из швейных фабрик Барнаула выступили с предложением выплачивать пособия безработным через предприятие, а не напрямую. Все желающие работать, но не имеющие необходимой квалификации, смогут переквалифицироваться прямо на производстве, получать пособие от службы занятости и доплату за работу на фабрике. После обучения специалист остается на предприятии. На наш взгляд, эта система будет способствовать выводу из тени предпринимателей, которые потеряли свой доход, будучи самозанятыми и индивидуальными предпринимателями.

Вторая очень важная инициатива партии – это защита гарантированного минимального дохода от списания за долги. Данный законопроект уже внести в Госдуму 11 февраля.

- Реализация нашего закона даст возможность должнику указать в службе судебных приставов банковский счет для сохранения ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума. Банк и другие кредитные организации не смогут списывать эту сумму в счет погашения долга, — подчеркнул Сергей Неверов.

По мнению президента России, данный вопрос требует предметного подхода.

- Обязательно надо посмотреть на это предметно и довести до конца, — подчеркнул Владимир Путин.