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Алтайские таможенники сняли с продажи около семи тысяч пар обуви

Их общая стоимость превысила семь миллионов рублей
Анна СЕМИНА
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Виновникам незаконного оборота товара грозит до трех лет лишения свободы

Виновникам незаконного оборота товара грозит до трех лет лишения свободы

Фото: Анна СЕМИНА

Алтайские таможенники совместно с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю провели рейд и выявили крупную партию обуви без обязательной маркировки.

Ее нашли в одном из магазинов Барнаула. В общей сложности с продажи были сняты около семи тысяч пар обуви – 6988. Общая стоимость товара составляет более семи миллионов рублей. По факту торговли немаркированным товаром было возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 июля 2019 г. № 860 «Об утверждении правил маркировки обувных товаров средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении обувных товаров» с 1 июля 2020 года не допускается ввоз и оборот на территории России обувных товаров без нанесения на них средств идентификации.

ЧП