Барнаульцы обеспокоены смертью лошади в приюте «Ласка»

Лошадь (фото: скриншот страницы Barnaul22 во "Вконтакте")

Жители Барнаула в социальных сетях устроили настоящий бунт и требуют правоохранителей обратить внимание на трагический, случай связанный с гибелью молодой лошади в приюте «Ласка».

О происшествии рассказали в сообществе Barnaul22.

- Лошадь приобрела сотрудница приюта, там и содержалась. За несколько месяцев лошадь была доведена до критического состояния из-за совершенно неправильного ухода, а также наплевательского отношения. Лошадь жила в неотапливаемом холодном помещении бункерного типа с металлическим полом. Свет отсутствовал. Уборка не производилась несколько недель подряд. Количество корма и его качество не соответствовало нормам, - пишут зоозащитники.

Когда стало совсем худо и лошади потребовалась ветеринарная помощь, ее хозяйка, якобы уехала, а животное оставила умирать в грязном холодном помещении. Посторонние люди пытались спасти кобылу, но безрезультатно.

Позже появилась сама хозяйка и прокомментировала инцидент:

- Да, лошадь моя. Мне тяжело, я потеряла не только любимое животное, но и значительные для меня средства. Помимо этой лошадки, у нас имеется еще четыре лошади. Все привиты, содержатся в нормальных условиях, имеют ветеринарные паспорта, регулярно осматриваются ветеринарными врачами, - говорит она. - При вскрытии данной лошадки обнаружилась сердечная недостаточность, на фоне которой развился отек легких. К сожалению, спасти кобылу было невозможно.

А по поводу содержания девушка заявила, что коням не требуется отапливаемое помещение, так как животное родилось в Алтайском крае и адаптировано к его суровым условиям. Кормили кобылу тоже достойно.