Виктор Томенко поручил разобраться с нарушениями «Алтай-Фореста»

«Алтай-Форест» арендует лес в Тальменском районе для заготовки древесины. Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Виктор Томенко поручил министерству природных ресурсов и экологии «всесторонне изучить ситуацию» с ООО «Алтай-Форест». Такое решение было принято в результате рабочего совещания по проблемам, связанным с предприятием. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Алтай-Форест» арендует лес в Тальменском районе для заготовки древесины. В период 2018-2020 годов лесные госинспекторы Минприроды выявили более 50 различных нарушений условий договора аренды. Это грозит компании его расторжением. Виктор Томенко поручил ведомству проанализировать характер и объём нарушений, их причины и обстоятельства, учесть при этом экономическую и социальную значимость предприятия для Тальменского района. Также в Минприроде должны взвесить все за и против расторжения договора.

–Дальнейшие решения по этому вопросу будут приниматься только после этого, – отметили в пресс-службе правительства региона.