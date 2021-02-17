Чиновники Барнаула обсудили проблемные стройки «Барнаулкапстроя»

Сейчас «Барнаулкапстрой» является застройщиком трех многоквартирных жилых домов Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В администрации Барнаула обсудили перспективы завершения строительства объектов АО СЗ «Барнаулкапстрой». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас «Барнаулкапстрой» является застройщиком трех многоквартирных жилых домов в городе по ул. Парковая, 71, ул. Советской Армии, 83 и 83а. Однако работа идет только на одном объекте – на ул. Парковая, 71. Наибольшая готовность (80%) у третьей блок-секции. Там возведены основные несущие и ограждающие конструкции, ведутся отделочные работы, установлены двери и смонтированы лифты. Первая, вторая блок-секции готовы на 45%, оставшиеся – на 30%. По словам застройщика, работы в доме возобновлены с начала февраля. Что будет с двумя другими домами, не сообщается. На данный момент стройки на них заморожены.

По итогу заседания было решено создать «дорожную карту» по возможному развитию событий на проблемных «долевых» стройках. Заместитель главы администрации по правовым вопросам и имущественным отношениям Оксана Финк заявила, что следующее заседание межведомственной группы пройдет с участием представителей дольщиков ЖК «Парковый».