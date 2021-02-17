Власти Барнаула не согласовали проведение митинга в центре города

Это уже второй перенос акции КПРФ в феврале. Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти Барнаула отказались согласовать митинг КПРФ на площади Советов. На этом месте 23 февраля партия собиралась провести акцию против политических репрессий.

– Администрация города, сославшись на МБУ «Благоустройство и озеленение», отказала в согласовании, предложив другую площадку, - сообщают в пресс-службе регионального отделения партии.

МБУ «Благоустройство и озеленение» недавно получило в безвозмездное пользование площади Советов и Ветеранов, и теперь все акции, как сообщают в горадминистрации, нужно согласовывать с ними.

В мэрии коммунистам предложили провести митинг в сквере на улице Германа Титова, 9. Акция продлится с 11:30 до 12:30 утра. При этом ранее партийцы планировали митинговать с 13 до 14 часов, однако в это время сквер оказался занят, сообщает «Политсибру». Это уже второй перенос акции КПРФ в феврале. 14 февраля коммунисты хотели провести пикет против репрессий на площади Ветеранов напротив библиотеки им. Шишкова. Однако они получили отказ по той же причине.