Отряды «Снежного десанта» отправились в села Алтайского края

У бойцов в этом году лишь один выездной день. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Сегодня, 17 февраля, проходит выездной день Всероссийской патриотической акции «Снежный десант». Бойцы отрядов выехали в села для оказания адресной помощи населению. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Всего в села отправились 20 отрядов, это студенты восьми вузов края. В списке локаций Алейский, Быстроистокский, Зональный, Локтевский, Первомайский, Ребрихинский, Топчихинский и Шипуновский районы.

В селах бойцы очищают от снега территорию социальных объектов и дворы пожилых жителей, проводят бесплатные юридические консультации и просветительские мероприятия. Как отмечают в управлении молодежной политики и реализации программ общественного развития региона, все мероприятия проходят с соблюдением требований Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса.

Отметим, что в этом году из-за пандемии у бойцов только один выездной день вместо традиционных десяти. Остальные мероприятия проходили в онлайн-формате.