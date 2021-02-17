Благодаря морозам в Алтайском крае подрос индекс промышленного производства

Во время морозов в крае производили больше тепла. Фото: Анна Перевощикова

В Алтайском крае повысился индекс промышленного производства. За январь он вырос на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные об объемах промышленного производства в регионе опубликовал Алтайкрайстат.

На рост повлияла добыча известняка, а также повышенное производство электричества, пара и горячей воды в морозы, пишет «Банкфакс». Так, по данным регионального министерства промышленности в январе 2021 года производство электроэнергии выросло на 6,3 %. Пара и горячей воды стали производить на 12,2 % больше. Также 7,7% составил рост в сфере водоснабжения и водоотведения составил. Кроме того, значительно выросла добыча известняка – в 6,3 раза

При этом есть и отрасли, у которых напротив – наблюдается спад. Хуже всего ситуация у производителей кожи – у них показатели снизились на 59,8%. Также плохи дела у металлургов, производителей одежды и древесины.