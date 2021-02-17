За январь и февраль 2021 в Алтайском крае на пожарах погибли 42 человека

Жилые дома загораются из-за неисправных печей, слабой электропроводки или кустарных обогревателей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за январь и половину февраля на пожарах погибли 42 человека. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко на своей странице в Instagram.

Проблему пожаров подняли на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям. В этом году погибло от огня в 1,5 раза больше человек, чем за аналогичный период прошлого года.

– Как правило, трагические случаи происходят в сильные морозы. Жилые дома загораются из-за неисправных печей, слабой электропроводки или кустарных обогревателей. К сожалению, это повторяется снова и снова! Люди гибнут и от неосторожного обращения с огнем в быту, – написал Виктор Томенко.

Губернатор сообщил, что краевое правительство совместно Главным управлением МЧС занимается тем, чтобы повысить эффективность работы противопожарных подразделений и оснастить пожарных современной экипировкой. В этом году в регионе откроют несколько новых подразделений противопожарной службы. Они появятся в Смоленском, Благовещенском, Тюменцевском, Петропавловском, Поспелихинском районах.