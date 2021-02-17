Виктор Томенко рассказал, как на Алтае готовятся к ЧС

Виктор Томенко провел заседание краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 16 февраля провел заседание краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям. Об этом он рассказал в своем Instagram.

– Главным вопросом заседания КЧС была подготовка к паводку. По оценкам специалистов гидрометеослужбы, весна может стать неспокойной. Поэтому уже начали выполнять весь комплекс мероприятий – от подробного изучения ситуации на реках до подготовки пунктов временного размещения и материальных запасов - на случай осложнения обстановки, - написал Виктор Томенко.

Также на заседании комиссии по ЧС обсудили пожары. За полтора месяца 2021 года в пожарах погибли 42 человека. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Губернатор рассказал, что в этом году будет открыто несколько новых подразделений государственной противопожарной службы – в Смоленском, Благовещенском, Тюменцевском, Петропавловском, Поспелихинском районах. Это должно повысить эффективность борьбы с пожарами.