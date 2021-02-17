Вместо долгожданного спорткомплекса в Барнауле открыли торгово-офисный центр

Эксперты говорят, что собственник решил сменить планы из-за пандемии. Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульском микрорайоне Мастерские открыли в новом здании по адресу Бабуркина, 5 торговый центр вместо ожидаемого спортивного комплекса. Как пишет «Амител» собственник уже запустил туда крупные торговые сети.

Новый спортивно-оздоровительный комплекс начали строить почти пять лет назад. Компания ООО «Бель» обещала, что возведет комплекс площадью почти 1,5 тыс. квадратных метров, в котором разместят тренажерный и выставочный залы, а также центр единоборств. Также заказчик планировал сохранить зеленую зону и благоустроить территорию: сделать пешеходные дорожки, зоны отдыха, клумбы, установить скамейки, освещение. Открыть комплекс планировали в 2020 году, но год он пустовал и заработал лишь в начале 2021-го.

По информации портала, в здании с конца января открыты продуктовые и хозяйственные магазины, отделы товаров для дома. Эксперты по недвижимости говорят, что виной всему пандемия. Сейчас спортивные объекты переживают непростые времена.

– Спорт как инвестиционная сфера – под большим вопросом. Мы видим, что и другие объекты испытывают проблемы. Поэтому, может быть, собственником было принято решение перепрофилироваться в более выгодную торговую "тему" и уйти от спорта, – объясняет руководитель агентства недвижимости «Ключ-Риэлт» Константин Никитеев.