Метели, ветер и мокрый снег прогнозируют синоптики в Алтайском крае 17 февраля 2021

На дорогах образуется гололедица. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 17 февраля, в Алтайском крае ожидается теплая, но ветреная погода. Подробнее о прогнозе рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

Сегодня в регионе ожидается нетипичная для зимы плюсовая температура. Столбик термометра поднимется до +2 градусов, местами по югу даже +5,+10 градусов. В отдельных районах ожидаются снег, метели, по югу пройдет мокрый снег. Синоптики предупреждают жителей края о гололедных явлениях. Автомобилистам тоже советуют быть осмотрительнее, так как на дорогах образуется сильная гололедица. Ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле 17 февраля температура воздуха составит -1,+1. Ожидается небольшой, мокрый снег, гололедные явления. На дорогах образуется сильная гололедица. Ветер будет дуть в северо-западном направлении, 6-11 м/с.