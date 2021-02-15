В Горно-Алтайске перевозчика привлекли к административной ответственности за то, что водитель проехал остановку

Водитель автобуса №20 проехал мимо остановки и не выпустил 11-летнего ребенка. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Горно-Алтайске индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности за то, что водитель автобуса не высадил пассажира на остановке. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора в Республике Алтай.

Жительница Горно-Алтайска обратилась в ведомство с жалобой на то, что водитель автобуса №20 проехал мимо остановки и не выпустил 11-летнего ребенка, хотя тот заранее попросил об этом кондуктора.

– При изучении обращения выявлен факт нарушения работниками автотранспорта требований Закона РФ «О защите прав потребителей» и «Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», – сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора.

Водитель автобуса пояснил, что не стал тормозить, так как остановка была завалена сугробом. Перевозчика привлекли к административной ответственности, однако все обошлось лишь предупреждением из-за уважительной причины. Как пояснили «КП» в региональном Роспотребнадзоре, в противном случае водителю и предпринимателю могли бы назначить штраф.