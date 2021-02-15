«Хорошо, что не на девочку»: потолок рухнул в барнаульской квартире

Скриншот поста на странице barnaul.insta в инстаграм

В ночь с 14 на 15 февраля в барнаульском поселке Восточный в квартире рухнул потолок. В этом время в комнате спала девочка, к счастью, она не пострадала.

Как рассказала хозяйка квартиры в инстаграме, все произошло в четыре утра – потолок просто обрушился, покапала вода. Мебели после инцидента лишь одна дорога – на свалку, хотя в квартире всего лишь пару месяцев назад закончили ремонт.

- Хорошо, что не на девочку (рухнул потолок, прим.ред.), потому что иначе бы не было, до сих пор все льется. Воду и отопление выключили. Пришли представители управляющей компании, один просто невменяемый - под глубоким градусом, - говорит женщина.

По её словам, в квартире сверху никто не живет, полтора года назад там поставили заглушку на отопление, но её никто не проверял, скорее всего, она просто лопнула.

Теперь женщина не знает, куда обращаться по этому поводу. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.