Ремонтов теплосетей в Барнауле в 2021 году: в землю "зароют" 1,3 млрд рублей

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СГК продолжает реализацию масштабного проекта по модернизации системы теплоснабжения в Барнауле, начатого в 2019 году и рассчитанного на 10 лет.

В 2021 году планируется переложить 29 км трубопроводов отопления и горячей воды в Барнауле, провести ремонты на центральных тепловых пунктах и провести другие работы на объектах теплоснабжения. Общие вложения на реализацию проекта в этом году составят 1,3 млрд рублей.

В 2019 году упор в ремонтной кампании был сделан на магистральные трубопроводы, в 2020 году — на внутриквартальные тепловые сети. В 2021 году основное направление — увеличение диаметра подводов к магистральным трубопроводам.

В рамках ремонтной и инвестиционной программ отремонтируют 60 участков тепловых сетей общей протяженностью 14 км:

- на магистральных сетях — 18 участков,

- на квартальных — 42 участка.

Также в 2021 году СГК проведет в городе текущий ремонт 15 км тепловых сетей. В этой программе заложены средства на замену участков трубопроводов, на которых будут обнаружены повреждения во время гидравлических испытаний и в ходе эксплуатации сетей в течение года.

Сейчас ведется утверждение проектной документации и определение подрядных организаций, которые будут выполнять работы. Технические службы СГК составляют график летних работ, где учитываются ремонтные планы не только теплосетевого предприятия, но и других коммунальных служб и дорожников города, чтобы не копать всем дважды в одних и тех же местах.

Полная карта ремонтов теплосетей в Барнауле в 2021 году здесь.