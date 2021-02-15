Жители Алтайского края могут поддержать одиноких и тяжелобольных людей

Фото: Минсоцзащиты АК

В Алтайском крае в рамках акции «Соседская помощь» поддерживают одиноких пожилых людей, ветеранов, неблагополучные семьи с детьми, инвалидов и всех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Минсоцзащиты призывает всех неравнодушных обращаться в ведомство за помощью таким людям.

Как сообщили в пресс-службе министерства, примеров помощи достаточно. Так, в Змеиногорском районе в управлении соцзащиты позвонила соседка жительницы из села Барановка. Она рассказала специалистам, что в селе закрылась аптека и женщине приходится ездить на такси в город, чтобы купить лекарства. В управлении женщине помогли заказывать препараты через онлайн-сервис.

Другое обращение оставили соседи пожилой пары в Кулундинском районе.

- Супругам нужна была помощь с покупкой угля, продуктов, теплой одежды и обуви. Соседи помогали семье готовить еду, топить печь. Специалисты управления соцзащиты поговорили с пенсионерами, было принято решение о переезде в стационарное учреждение, - отметили в управлении.

Все обращения принимаются по телефону контакт-центра Минсоцзащиты: 8(3852) 27-36-01.