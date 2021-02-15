В Барнауле пройдут мероприятия в честь годовщины вывода войск из Афганистана

В этом году исполнилось 32 года с этого памятного момента Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В понедельник, 15 февраля, в Барнауле состоятся мероприятия, посвященные 32-ой годовщине войск из Афганистана. Традиционно участники церемонии возложат цветы к Вечному огню в память о погибших воинах-интернационалистах.

В 11:00 воины-интернационалисты, их родные и близкие, а также родственники погибших возложат цветы на Мемориале Славы, на Аллее Героев, на Аллее воинов и на Власихинском кладбище, где пройдет памятная служба.

Как отметил глава правления краевой организации ветеранов Афганистана Сергей Завалихин, во время боевых действий в Афганистане погибли 420 наших земляков. В настоящее время в крае проживают 4,5 тыс. ветеранов-афганцев. За всю историю локальных война на территории 30 стран воевали около 30 тысяч солдат из Алтайского края.

Напомним, 15 февраля в России отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В этот день вспоминают более чем о 14 тысячах солдат и офицеров, которые не вернулись с афганской войны.