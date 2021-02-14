Молодожены прокатились в ковше трактора

Скриншот видео из группы barnaul.insta.

13 февраля на пр. Калинина барнаульцы заметили необычную свадьбу. Молодожены катались не традиционно на "Лимузине" или другом шикарном авто, а в ковше трактора-снегоуборщика! Видео размещено в нескольких группах в социальных сетях.

Счастливые жених и невеста весело махали автомобилистам и пешеходам, а те в ответ свистели и одобрительно кричали:

- Ничего себе! Классно!

- Вот это я понимаю!

В комментариях к видео тоже удивлялись и желали паре счастья:

- Когда люди просто счастливы! Романтики! Счастья вам, ребята, и никогда не остывать!

Однако некоторые резонно заметили, что такой способ отметить свадьбу - не самый безопасный:

- Не надо нарушать технику безопасности. А вдруг пошло бы что-то не так... Что и в люльке крана... Нужно думать головой, а не выпендриваться.

Вполне возможно, что если бы это увидели сотрудники ГИБДД, водителя трактора могли бы оштрафовать за нарушение правил перевозки пассажиров.