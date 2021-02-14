120 дворов и 55 общественных пространств благоустроят на Алтае в 2021 году

Благоустройство проведут по нацпроекту «Жилье и городская среда» Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае в 2021 году благоустроят 120 дворов и 55 общественных пространств в 42 территориях. Работы, на которые направят 687,8 млн рублей, проведут по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Самой масштабной работой будет благоустройство общественных пространств в городах и селах. Часть объектов будут обновлять планово, с прошлого года, а часть проектов будут новыми. Это скверы, парки, набережные, спортивные площадки, мемориалы и прочее.

Что касается дворов, то в план этого года вошли 65 дворов в Барнауле, 20 в Бийске, по четыре в Алейске, Новоалтайске и Заринске, 15 в Рубцовске и так далее.

- Дворовые территории отбирались по принципу потребности в ремонте пешеходных зон, проездов, восстановлении освещения, установке скамеек и урн. Также учитывалось пожелание жителей оборудовать площадки при условии софинансирования, - сообщили в Минстрое края.