Три новые камеры для онлайн-просмотра установили в Бийске

Камера в Бийске Фото: газеты «Бийский рабочий»

Три новые камеры для онлайн-наблюдения появились в Бийске. Их установили на перекрестке улиц Митрофанова и Лесная, на улице Васильева, 28, и на парковке на ул. Короленко, 51.

Как сообщает Бийский рабочий, всего в городе более 200 камер, которые охватывают оживленные улицы, перекрестки, школы, игровые площадки, стадионы и многое другое. Не так давно появились камеры у школ №17 и №8, у пешеходного перехода в районе Мерлина. А также две камеры в районе рынка «Димакс», которые выходят на разные участки улицы Васильева.

Кстати, добавились такие камеры и в Белокурихе. Там, в основном, их устанавливают на объекты спорта и отдыха. Недавно там были доступны лишь камеры на канатную дорогу горы Церковки и на горно-лыжный комплекс «Мишина гора», а сейчас добавились локации горнолыжный комплекс «Благодать», каток «Факел» и стадион «Центральный». Сам город можно увидеть только в локации Мясникова – Партизанская.