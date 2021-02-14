Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 14 февраля 2021 года: 2 159

Последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 14 февраля 2021 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 14 февраля 2021 года составило 2 159. Такие данные приводит оперштаб региона.

Все умершие - взрослые. В том числе по причине коронавирусной инфекции скончались 1365 человек. У остальных зараженных (794 человек) выявили иные причины смерти.

Общее число заболевших с начала пандемии составляет 41 463 человека, в том числе 2 779 детей. Выздоровели 37 090 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 167 новых случаев заболевания.

- Это в том числе и бессимптомные случаи. В Барнауле выявили 45 заболевших, в Бийске – 16, в Рубцовске – 13, в остальных территориях - от одного до пяти, - рассказали в оперштабе.

Умерло за сутки 14 человек, от ковида - 13.

На лечении в госпиталях с инфекцией лежат 1 571 человек. Кроме этого, там же лечатся 611 пациентов с вирусной пневмонией. Тяжелобольных – 370, из них 99 подключено к аппаратам.

По состоянию на утро 14 февраля в крае прививается 27 919 человек. 19 875 получили первую прививку. Остальные уже полностью привиты (получили две прививки).