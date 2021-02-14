Ветераны в Барнауле отметят 32-ю годовщину вывода войск из Афганистана

В Барнауле отметят 32-ю годовщину вывода войск из Афганистана Фото: Олег УКЛАДОВ

15 февраля в Барнауле состоится торжественная памятная встреча на площади Ветеранов. Мероприятие проведется в день 32-й годовщины вывода войск из Афганистана.

Как сообщили в горадминистрации, участие примут воины-интернационалисты и члены их семей, родственники погибших в локальных военных конфликтах. Они возложат цветы сначала к Вечному огню, а после - на Мемориале Славы, на Аллее Героев и на Аллее воинов, погибших в Афганистане. На Власихинском кладбище состоится памятная служба.

Отмечается, что в в Афганистане погибли 420 уроженцев Алтайского края. Сейчас в регионе живут 4,5 тысячи ветеранов-афганцев.

Между тем, мэрия Барнаула не согласовала шествие «Союза ветеранов войн и вооруженных конфликтов «Братство». Оно также планировалось 15 февраля. По информации «Банкфакса», участники хотели организовать шествие с участием не более 300 человек. Власти отказали, мотивировав это тем, что на выбранной площадке в этот день уже запланировано мероприятие. А также тем, что необходимо согласие от муниципального учреждения «Благоустройство и озеленение». Как выяснилось, с недавнего времени площади Ветеранов и Советов переданы ему в пользование. Ветераны возмущены и намерены довести информацию о ситуации до Москвы.