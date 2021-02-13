В новоалтайском баре бывший муж администратора своровал деньги из кассы

Злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии. Фото: Управление Росгвардии по Алтайскому краю

В Алтайском крае сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который подозревается в грабеже денег из бара. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вечером на пульт на пульт вневедомственной охраны Новоалтайска поступило сообщение из бара, расположенного на улице Прудской. Экипаж Росгвардии немедленно отправился на место происшествия. Администратор бара рассказала росгвардейцам, что в бар зашел ее бывший муж и начал требовать деньги. После того, как мужчина получил отказ, он оттолкнул девушку и вытащил из кассы 7 тысяч рублей. Затем злоумышленник скрылся.

Росгвардейцы начали искать подозреваемого и через несколько минут во дворе одного из многоэтажных домов мужчину задержали. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу отдела полиции. Похищенные деньги у него изъяли.