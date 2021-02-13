Жителям Барнаула снова раздают листовки против экстремизма

Представители регионального отделения Общенародного фронта проводили акцию в торговых центрах «Европа», «Галактика» и «Пионер». Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В барнаульских торговых центрах вновь раздают листовки против экстремизма. Об этом сообщает пресс-центр городской администрации.

В городе проходит информационная акция «Мы против экстремизма». Она направлена на профилактику экстремизма и терроризма среди молодежи. Ее организовали комитет по делами молодежи администрации города и молодежный парламент Барнаула.

Сегодня, 13 февраля, представители регионального отделения Общенародного фронта проводили акцию в торговых центрах «Европа», «Галактика» и «Пионер». Посетителям ТЦ раздали листовки с информацией о противодействии проявлениям терроризма и экстремизма, а также памятки по профилактике наркомании, ВИЧ-инфекции, СПИДа.

Всего в планах раздать более 1800 информационных листовок.