На Алтае откроют первое отделение по лечению зубов под наркозом маленьким детям

Новое отделение откроют в краевой детской стоматологической поликлинике. Фото: пресс-служба Минздрава Алтайского края

В Алтайском крае на базе краевой детской стоматологической поликлиники откроют первое в регионе отделение по лечению зубов под общим наркозом у детей до 3-х лет и детей с ограниченными возможностями здоровья. Как сообщают в пресс-службе краевого Минздрава, новая услуга появится после капитального ремонта в медучреждении.

Ежегодно наши врачи поликлиники принимают порядка 28 тыс. маленьких пациентов. Специализированную помощь детям будут оказывать по полису ОМС.

– К сожалению, не все они могут посидеть даже пять минут неподвижно с открытым ртом. Открытие нового отделения позволит превратить процесс лечения зубов в приятную процедуру. Кроме того, все стоматологические установки мы оборудуем мониторами, на которых врач сможет посмотреть рентген-снимки, а пациент во время процедур — любимые мультики, – отмечает главный врач поликлиники Наталья Шапрова.

Со временем в поликлинике обещают сформировать видеобазу по заявкам малышей. Сейчас в поликлинике еще идут работы. Ремонт начался в августе 2020 года и должен закончиться к лету. На данные момент в здании уже заменили водопровод, канализацию, отопление, пожарную сигнализацию, видеонаблюдение, отремонтировали часть кабинетов, сделали аварийный выход из подвального помещения.