Бывшему губернатору Алтайского края исполнилось 75 лет

Лев Коршунов (слева). Фото: Анна МЕНЬШИКОВА

Сегодня, 13 февраля, экс-губернатор Алтайского края Лев Коршунов отмечает юбилей. Ему исполнилось 75 лет.

Лев Коршунов занимал пост главы администрации региона в 1994-1996 годах. Он был назначен губернатором после ухода в отставку Владимира Райфикешта. В 1996 Коршунова сменил Александр Суриков. В разное время политик был начальником государственной налоговой инспекции по Алтайскому краю, депутатом Верховного Совета РСФСР и Госдумы, членом Совета Федерации, ректором Алтайского технического университета, руководителем Управления Министерства РФ по налогам и сборам по Алтайскому краю.

В 2012 году Льва Коршунова избрали председателем Совета Общественной палаты Алтайского края. Он проработал в этой должности до 2020 года, пока его не сменил экс-сенатор Алтайского края Юрий Шамков.