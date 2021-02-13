Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 13 февраля 2021 года составило 41296

Умерло 16 человек, из них от ковида скончались 14. Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 168 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших превысило 42,2 тыс. человек. Из больниц выписались 162 пациента. Умерло 16 человек, из них от ковида скончались 14.

Как сообщают в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией, на сегодняшний день в ковидных госпиталях находятся 1615 больных коронавирусом. Помимо этого, там лежат 606 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. На данный момент насчитывается 368 тяжелобольных пациентов. Из них к аппаратам ИВЛ подключен 101. В госпиталях остаются свободными 714 коек.

Остальные заболевшие находятся на домашнем лечении. Из них 30 человек болеют коронавирусом, у 371 пациента диагностирована вирусная пневмония, сходная с COVID-19.

По состоянию на утро 13 февраля в крае прививается от ковида 27 003 человека, в том числе: 19 360 человек получили первую прививку, 7 643 человека полностью привиты (получили две прививки).