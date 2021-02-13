В Барнауле пройдет первенство СФО по греко-римской борьбе

На соревнованиях встретятся борцы со всего Сибирского федерального округа.

20-21 февраля в Барнауле пройдет первенство по греко-римской борьбе памяти Заслуженного тренера РСФСР Мастера спорта международного класса Храмцова Фёдора Степановича. На соревнованиях встретятся борцы со всего Сибирского федерального округа.

В связи с пандемией болельщики смогут поддержать спортсменов только онлайн. Ссылка на трансляцию будет размещена на сайте «Алтайского краевого детско-юношеского фонда греко-римской борьбы памяти Заслуженного тренера РСФСР А.А. Кишицкого».

Трансляция начнется в 10.00 часов. Понаблюдать за борцами можно будет из любой точки мира.

Справка

Фёдор Храмцов переехал в Барнаул в 1959 году и спустя шесть лет начал тренировать в краевом совете ВДСО «Трудовые резервы», продолжая выступать на соревнованиях. В 1970 он выполнил норматив Мастера Спорта СССР международного класса.

С 1978 года Федор Степанович был старшим тренером Алтайского края по греко-римской борьбе и юношеской сборной команды РСФСР. За успешное выступление последней на Спартакиаде школьников СССР и международных соревнованиях ему присвоено звание «Заслуженный тренер РСФСР». Всю свою жизнь Федор Степанович посвятил борьбе. Соревнования в память о нём проводятся с 2014 года.