В Алтайском крае перекроют трассы из-за движения военных колонн

Дорогу перекроют на некоторое время. Фото: Анна СЕМИНА

В Алтайском крае ограничат движение в связи с плановым движением военных колонн. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона. Ограничения введут на нескольких участках.

Так, 15 февраля временно ограничат движение для всех видов транспорта:

– с 3.50 до 6.50 на автодороге н.п. Полковниково – а/д Р-256 Чуйский тракт – н.п. Сибирский;

– с 17.30 до 20.50 на автодороге н.п. Сибирский – а/д Подъезд к н.п. Косиха – н.п. Косиха;

16 февраля нельзя будет проехать с 23.25 до 2.25 на автодороге н.п. Озерки – а/д Р-256 Чуйский тракт – полевой район.

Кстати, четырехполосный участок Чуйского тракта на границе Тальменского и Первомайского районов обещают открыть раньше, чем предполагалось, сообщает "Алтайская правда". Строительство идет с опережением графика, и уже к сентябрю дорогу могут расширить.