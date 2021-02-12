Алтайского чиновника обвиняют в многомиллионной афере с деньгами для обеспечения сирот жильем

По версии следствия, чиновник давал указания закупать жилье только в крупных городах края Фото: Анна СЕМИНА

Следователи предъявили обвинение в халатности начальнику КГКУ «Региональное жилищное управление» Евгению Котугину. Якобы он не обеспечил детей-сирот жильем.

Установлено, что в прошлом году регион получил на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей более 1 миллиарда 211 миллионов рублей. Это были деньги федерального и краевого бюджета. По версии следствия, Котугин, якобы давал указания своим подчиненным проводить закупки жилья только в крупных городах края, где при этом на рынке отсутствовало необходимое количество объектов недвижимости. В остальных 75 муниципальных образованиях квартиры вовсе не приобретались.

- В итоге из стоящих в очереди на получение жилья 757 детей-сирот жилые помещения получили лишь 247 человек, а сумма освоенных денежных средств составила около 384 миллионов рублей, - сообщают в следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю.

Таким образом получается, что подведомственная минстрою организация израсходовала только 32% от выделенной суммы. Своими действиями и халатным отношением чиновник нарушил конституционные права сирот.

Расследование дела продолжается.