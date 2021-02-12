Барнаулец помог поймать пьяного водителя

Ранее нарушитель уже был лишен прав Фото: Олег УКЛАДОВ

Не оставшийся равнодушным житель Барнаула заметил на дороге неадекватного водителя и сдал его полицейским.

Мужчина ехал по улице Малахова, когда в его поле зрения попался автомобиль Mitsubishi Lancer, который передвигался по проезжей части хаотично. В этот момент было две версии: либо тот, кто находится за рулем иномарки пьян, либо ему стало плохо. Барнаулец продолжил преследование и на улице Власихинской увидел, что тот самый водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

- После этого бдительный мужчина сразу же обратился к сотрудникам роты № 6 отдельного батальона патрульно-постовой службы Артему Лоскутову и Виктору Абрашину, которые находились рядом, патрулируя данную улицу, - рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Стражи правопорядка подошли к водителю и сразу же почувствовали запах перегара. На вопросы мужчина отвечал невнятно. Освидетельствование только подтвердило догадки – он был пьян.

Личность водителя установлена. Это 53-летний житель краевой столицы, который ранее был лишен прав. Его автомобиль отправили на спецстоянку.