Председатель СПК, где рабочих завалило снегом, заключен под домашний арест

Сход снега произошел с крыши зернохранилища (фото: очевидец)

Следователь составил ходатайство, после утверждения которого под домашний арест был заключен председатель СПК «им.Фрунзе» из Заринского района. Его сотрудники погибли в результате схода снега.

Напомним, трагедия произошла в селе Смазнево утром 8 февраля. Нескольким сотрудникам предприятия дали поручение убрать с крыши зернохранилища снег. Однако во время расчистки произошел его сход и восемь человек оказались погребены под ним. Четверых удалось достать живыми. Двое получили телесные повреждения средней степени тяжести, один – легкой и еще один не пострадал. Остальные четыре сотрудника погибли.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

- Следователями ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается, - сообщают в региональном СУСКе.

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